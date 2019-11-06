В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +22° (карта)

08:00, 6 ноября 2019
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня будет тепло / Фото УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 ноября в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 6 ноября

Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +22°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +18°. В центре переменная облачность, температура ночью до +6°, днем до +19°.

Прогноз на 6 ноября / УНИАН
Прогноз на 6 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 ноября. Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Народное название: день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит - к морозу.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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