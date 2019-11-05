Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

09:46, 5 ноября 2019
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Негативных последствий не ожидается.

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды / УНИАН
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды / УНИАН

Протгяом 5-6 ноября на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды без угрозы негативных последствий.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5-6 ноября на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в пределах русел, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 5 ноября, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода
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