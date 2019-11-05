Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья
Негативных последствий не ожидается.
Протгяом 5-6 ноября на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды без угрозы негативных последствий.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление до +25° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"5-6 ноября на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в пределах русел, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 5 ноября, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
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