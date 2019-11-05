В Украине сегодня пройдут дожди, местами температура до +19° (карта)

Теплее всего будет на юге и западе.

В Украине сегодня пройдут дожди / / фото pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 ноября, будет тепло, местами пройдут дожди.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут доджи, температура ночью до +9°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +19°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +19°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем до +15°. В центре практически без осадков, температура ночью до +7°, днем до +17°.

Прогноз на ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.

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