В Украине сегодня пройдут дожди, местами температура до +19° (карта)
Теплее всего будет на юге и западе.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 ноября, будет тепло, местами пройдут дожди.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление до +25° (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут доджи, температура ночью до +9°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +19°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +19°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем до +15°. В центре практически без осадков, температура ночью до +7°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.
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- Винница+14°... +8°
- Днепр+17°... +9°
- Донецк+15°... +10°
- Житомир+16°... +9°
- Запорожье+16°... +8°
- Ивано-Франковск+18°... +7°
- Киев+15°... +8°
- Кировоград+17°... +8°
- Луганск+16°... +9°
- Луцк+16°... +11°
- Львов+16°... +10°
- Николаев+19°... +9°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+16°... +8°
- Ровно+16°... +10°
- Симферополь+19°... +12°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+16°... +9°
- Харьков+14°... +8°
- Херсон+19°... +9°
- Хмельницкий+14°... +9°
- Черкассы+16°... +6°
- Чернигов+16°... +8°
- Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+6 °
Влажность:71 %
Давление:759 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:41
Закат17:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
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