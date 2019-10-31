В Киеве прошел снег (фото)

Снег ожидается в столице в первой половине дня.

В Киеве утром прошел снег / www.instagram.com/kyiv.me/

В Киеве в четверг, 31 октября, прошел снег.

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Фотографиями мелкого снега делятся жители в соцсетях.

По прогнозу Погода УНИАН, снег ожидается в столице в первой половине дня. Температура воздуха в столице днем +3°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 1,7 м/с.

Напомним, до конца текущей недели в Украине сохранится холодная погода, а в начале следующей ожидается потепление.