В Киеве прошел снег (фото)
Снег ожидается в столице в первой половине дня.
В Киеве в четверг, 31 октября, прошел снег.
Синоптик дала прогноз погоды в Украине на зиму
Фотографиями мелкого снега делятся жители в соцсетях.
По прогнозу Погода УНИАН, снег ожидается в столице в первой половине дня. Температура воздуха в столице днем +3°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 1,7 м/с.
Напомним, до конца текущей недели в Украине сохранится холодная погода, а в начале следующей ожидается потепление.
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