Теплые деньки еще впереди: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине

14:31, 29 октября 2019
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Завтра в Украине ожидается холодная погода.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

До конца текущей недели в Украине сохранится холодная погода, а в начале следующей ожидается потепление.

Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, завтра, 30 октября, похолодание усилится.

Ближайшей ночью ожидается от 3 мороза до 3 тепла, днем +3..+8 градусов. На юге ночью +3...+7 градусов, днем +8...+12 градусов.

Осадки маловероятны, ночью и утром - туманы. На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.

В среду в Киеве будет без осадков. Ночью 0-2 градуса мороза, в окрестностях до -3 градусов, днем +4...+7 градусов.

По прогнозу синоптика, холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей к нам снова придет потепление.

Напомним, погода в ноябре в Украине будет по-зимнему холодной, с морозами и снегом.

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Теги: #погода#потепление
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