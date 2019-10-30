Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет

На следующей неделе в Киеве потеплеет до +16 градусов.

В воскресенье в Киеве потеплеет / УНИАН

С воскресенья, 3 ноября, в Киеве ожидается потепление.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Уже с ближайшего воскресенья, 3 ноября, с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится", - пишет она.

По прогнозу Диденко, днем в воскресенье ожидается до +10 градусов, а дальше до +12...+16 градусов.

Напомним, до конца текущей недели в Украине сохранится холодная погода, а в начале следующего ожидается потепление.