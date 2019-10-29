В Китае больше 20 человек получили ранения в результате землетрясения

15:23, 29 октября 2019
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Землетрясение повредило жилые строения в 2097 дворах.

Больше 20 человек пострадали в результате землетрясения в Китае / Flickr, Matt Katzenberger
Больше 20 человек пострадали в результате землетрясения в Китае / Flickr, Matt Katzenberger

21 человек получил ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло 28 октября в китайской провинции Ганьсу.

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Землетрясение повредило жилые строения в 2097 дворах, более 1900 жителей пострадали, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти. 

21 раненый, из которых 3 жителя уезда Сяхэ и 18 жителей городского уезда Хэцзо, был направлен на осмотр в больницы. По результатам медицинского осмотра 3 раненых жителя Хэцзо помещены в стационар, их состояние стабильно. Остальные пострадавшие не нуждаются в стационарном лечении.

В округе Ганьнань на окружном и уездном уровнях был запущен план действий в чрезвычайной ситуации, созданы штабы по ликвидации последствий землетрясения. 

Напомним, в четверг, 17 октября, у берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Теги: #землетрясение#Китай
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