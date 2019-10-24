Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Похолодание в Украине начнется 28 октября.
До конца текущей недели в Украине удержится теплая погода.
Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
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"До конца этой недели в Украине удержится температурный фон 14-19, а на западе местами до 24 градусов тепла. А в понедельник, 28 октября, начнется снижение температуры. Сначала в течение двух дней столбики термометров опустятся до 15 градусов тепла, а потом и до плюс 10. Холоднее всего будет 30 октября-1, 2 ноября: ночью, до минус 3, а днем не выше 5 градусов тепла. Дожди возможны 28, 29 и 30 октября, а с похолоданием в начале ноября возможен даже небольшой мокрый снег", - сообщила синоптик.
По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в конце октября придет похолодание: днем температура воздуха в конце октября будет хоть и плюсовой, но незначительно выше ноля.
"Последняя декада месяца будет холодной, но в самом конце снова придет потепление. А вот начало ноября будет относительно погожим, правда, время от времени будет идти небольшой дождь", - рассказал он.
А народный синоптик Леонид Горбань обещает, что похолодание в Украине начнется с 25 октября.
"Дневная температура будет колебаться в пределах 7-10 градусов, а по ночам ожидается всего 2-3 градуса выше нуля. И до конца месяца потепления больше не будет. А первые морозы в Украину придут в средине ноября. Затем температура поднимется. Настоящую же зиму следует ожидать с 12 декабря", - сообщил народный синоптик.
Напомним, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.
Погода в Украине
- Винница+15°... +8°
- Днепр+14°... +8°
- Донецк+17°... +5°
- Житомир+19°... +7°
- Запорожье+14°... +9°
- Ивано-Франковск+21°... +5°
- Киев+15°... +9°
- Кировоград+15°... +9°
- Луганск+17°... +7°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+22°... +6°
- Николаев+15°... +9°
- Одесса+16°... +11°
- Полтава+14°... +6°
- Ровно+21°... +6°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+19°... +6°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+15°... +11°
- Хмельницкий+16°... +6°
- Черкассы+16°... +10°
- Чернигов+12°... +3°
- Черновцы+16°... +8°