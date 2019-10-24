Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели

Похолодание в Украине начнется 28 октября.

До конца недели в Украине будет тепло / УНИАН

До конца текущей недели в Украине удержится теплая погода.

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Читайте также Синоптики предупредили о сильном тумане в Украине

"До конца этой недели в Украине удержится температурный фон 14-19, а на западе местами до 24 градусов тепла. А в понедельник, 28 октября, начнется снижение температуры. Сначала в течение двух дней столбики термометров опустятся до 15 градусов тепла, а потом и до плюс 10. Холоднее всего будет 30 октября-1, 2 ноября: ночью, до минус 3, а днем не выше 5 градусов тепла. Дожди возможны 28, 29 и 30 октября, а с похолоданием в начале ноября возможен даже небольшой мокрый снег", - сообщила синоптик.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в конце октября придет похолодание: днем температура воздуха в конце октября будет хоть и плюсовой, но незначительно выше ноля.

"Последняя декада месяца будет холодной, но в самом конце снова придет потепление. А вот начало ноября будет относительно погожим, правда, время от времени будет идти небольшой дождь", - рассказал он.

А народный синоптик Леонид Горбань обещает, что похолодание в Украине начнется с 25 октября.

"Дневная температура будет колебаться в пределах 7-10 градусов, а по ночам ожидается всего 2-3 градуса выше нуля. И до конца месяца потепления больше не будет. А первые морозы в Украину придут в средине ноября. Затем температура поднимется. Настоящую же зиму следует ожидать с 12 декабря", - сообщил народный синоптик.

Напомним, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.