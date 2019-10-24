В Украине сегодня будет тепло, на востоке пройдут дожди (карта)
На западе температура до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.
Возможен даже мокрый снег: синоптик рассказала о похолодании в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +6°, днем до +20°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +2°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 24 октября - Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке - к ненастью (снегопаду). Ясная луна - предвестник мороза. Ветер подул с северной стороны - к большим холодам.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+15°... +8°
- Днепр+14°... +8°
- Донецк+17°... +6°
- Житомир+19°... +7°
- Запорожье+14°... +9°
- Ивано-Франковск+21°... +5°
- Киев+15°... +9°
- Кировоград+15°... +10°
- Луганск+17°... +8°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+22°... +6°
- Николаев+15°... +10°
- Одесса+16°... +11°
- Полтава+14°... +7°
- Ровно+21°... +7°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+19°... +5°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+15°... +11°
- Хмельницкий+16°... +7°
- Черкассы+16°... +10°
- Чернигов+12°... +2°
- Черновцы+16°... +8°