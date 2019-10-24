Синоптики предупредили о сильном тумане в Украине
Объявлен I уровень опасности.
Утром 24 октября по всей Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.
Возможен даже мокрый снег: синоптик рассказала о похолодании в Украине
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"24 октября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+15°... +8°
- Днепр+14°... +8°
- Донецк+17°... +5°
- Житомир+19°... +7°
- Запорожье+14°... +9°
- Ивано-Франковск+21°... +5°
- Киев+15°... +9°
- Кировоград+15°... +9°
- Луганск+17°... +7°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+22°... +6°
- Николаев+15°... +9°
- Одесса+16°... +11°
- Полтава+14°... +6°
- Ровно+21°... +6°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+19°... +6°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+15°... +11°
- Хмельницкий+16°... +6°
- Черкассы+16°... +10°
- Чернигов+12°... +3°
- Черновцы+16°... +8°
Виргиния, США
+ 4 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+4 °
Влажность:67 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:28
Закат18:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей