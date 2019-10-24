Синоптики предупредили о сильном тумане в Украине

09:48, 24 октября 2019
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Объявлен I уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Утром 24 октября по всей Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 октября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#смог#туман
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