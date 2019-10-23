Синоптики предупреждают о тумане в Украине 24 октября

15:35, 23 октября 2019
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Объявлен I уровень опасности.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Ночью и утром 24 октября по всей Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

В ближайшие дни в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 октября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в четверг, 24 октября, в Украине ожидаются туманы и теплая погода.

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Теги: #погода#смог#туман
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