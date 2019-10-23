Сильные ливни привели к гибели двух человек в Италии
В провинции Алессандрия эвакуированы более 130 человек.
По меньшей мере два человека погибли в Италии в результате наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями.
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В провинции Алессандрия эвакуированы более 130 человек, передает Euronews.
Потоки воды переполнили небольшую речушку Рио-Альбару. Она вышла из берегов и практически затопила городок Кастеллетто-д'Орба.
Непогода обрушилась и на крупнейший город севера Италии - Милан, где с вечера воскресенья и до утра понедельника ливень не прекращался ни на минуту. Некоторые районы города затоплены, и река Севесо начинает выходить из берегов.
Сильно пострадала и область Лигурия. Из-за экстремальных погодных условий "красный" уровень опасности объявлен в городах Генуе и Савоне. В регионе обесточены 20 тысяч жилых домов, высока угроза схода оползней.
Напомним, северо-западные районы Португалии пострадали от проливных дождей.
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