Возможен даже мокрый снег: синоптик рассказала о похолодании в Украине

Похолодание в Украине ожидается с 28 октября.

30-31 октября в Украине ожидается мокрый снег / УНИАН

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, с 28 октября ожидается похолдання, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра, 21 октября, в Украине температура воздуха составит +16...+21 градус.

В Киеве среда будет с туманами, дожди маловероятны, температура воздуха +17...+19 градусов.

С 28 октября в Украине ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

Напомним, во вторник, 22 октября, в Украине будет солнечно и тепло.