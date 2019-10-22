В большинстве регионов Украины сохраняется пожарная опасность
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
В течение 22-25 октября в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине сегодня без осадков, местами температура до +24° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"22-25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в первой половине дня по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.
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