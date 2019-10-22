В большинстве регионов Украины сохраняется пожарная опасность

11:57, 22 октября 2019
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 22-25 октября в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине сегодня без осадков, местами температура до +24° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22-25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в первой половине дня по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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