Синоптики предупредили о тумане в Украине

09:48, 22 октября 2019
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Объявлен I уровень опасности.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Во вторник, 22 октября, в первой половине дня по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 октября в первой половине дня в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, существенное похолодание ожидается с 28 октября.

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Теги: #погода#смог#туман
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