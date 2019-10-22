Синоптики предупредили о тумане в Украине

Объявлен I уровень опасности.

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Во вторник, 22 октября, в первой половине дня по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 октября в первой половине дня в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, существенное похолодание ожидается с 28 октября.