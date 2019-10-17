Жертвами тайфуна "Хагибис" в Японии стали 77 человек
Спасатели продолжают поиски 10 пропавших без вести.
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 77 человек.
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 70 человек
Спасатели продолжают поиски 10 пропавших без вести, сообщает NHK.
Жители префектуры Тотиги к северу от Токио начали масштабные работы по уборке. В дома пожилых людей направились волонтеры, чтобы помочь вычистить грязь из жилых помещений.
Из-за ливней были прорваны как минимум 90 защитных насыпей на реках, что привело к затоплению более 33 тыс. домов.
Более 100 тыс. домов остаются без водоснабжения, тысячи домов - без электроэнергии. До сих пор неясно, сколько времени займут восстановительные работы.
Напомним, в результате схода оползня в Эфиопии погибли 18 человек.
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