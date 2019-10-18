Укргидрометцентр предупреждает о тумане
Видимость ухудшится до 200-500 м.
Утром 18 октября почти по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.
Сентябрь 2019 года стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"18 октября утром на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 октября в Украине будет солнечно и тепло.
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