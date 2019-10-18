Укргидрометцентр предупреждает о тумане

09:49, 18 октября 2019
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Утром 18 октября почти по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

Сентябрь 2019 года стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"18 октября утром на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября в Украине будет солнечно и тепло.

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Теги: #погода#туман
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