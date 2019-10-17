Завтра в Украине без осадков, температура до +24° (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 октября в Украине будет солнечно и тепло.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +24°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +5°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +5°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 18 октября - Харитины мученицы. Если снег не упадет - зима не скоро настанет. На березах и дубах листья остаются - к суровой зиме. Щелканье и треск деревьев осенью - к хорошей погоде. Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.

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