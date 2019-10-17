Погода на сегодня: в Украине будет солнечно и тепло (карта)

08:04, 17 октября 2019
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На юге температура до +25°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 октября, в Украине будет солнечно и тепло.

Холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на ноябрь

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +8°, днем до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +22°.

Прогноз на 17 октября / УНИАН
Прогноз на 17 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 октября - священномученика Ерофея. После Ерофея и зима шубу надевает. После Ерофея холод и буря лешего заставляет сквозь землю проваливаться.

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Теги: #погода
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