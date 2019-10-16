Синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине
Холоднее всего в декабре будет 24-25 числа: прогнозируется до -15 градусов.
Настоящая зима в Украине начнется только 12 декабря, заявил народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, в начале декабря ожидается минусовая температура, а уже с 4 числа в течение пяти дней будет плюсовая, передает "Апостроф".
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А вот с 12 декабря и до конца месяца будет исключительно минусовая температура. Столбики термометров покажут от -4 до -12 градусов.
Холоднее всего будет 24-25 числа, когда прогнозируется до -15 градусов.
"Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь морозный январь, а февраль будет сильнее, чем январь. Там будут морозы достигать до -18 ...- 20", - сказал Горбань.
Снег зимой будет идти практически постоянно. Больших периодов оттепели не прогнозируется.
Ранее Горбань прогнозировал, что ноябрь 2019 года будет очень холодным. Уже 7-8 ноября возможны сильные холодные дожди, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом.
Погода в Украине
- Винница+21°... +8°
- Днепр+18°... +9°
- Донецк+23°... +8°
- Житомир+22°... +8°
- Запорожье+23°... +10°
- Ивано-Франковск+23°... +5°
- Киев+22°... +8°
- Кировоград+19°... +6°
- Луганск+21°... +7°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+25°... +9°
- Николаев+23°... +8°
- Одесса+18°... +12°
- Полтава+21°... +11°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+27°... +9°
- Сумы+21°... +9°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+21°... +9°
- Херсон+22°... +9°
- Хмельницкий+20°... +5°
- Черкассы+19°... +6°
- Чернигов+23°... +7°
- Черновцы+19°... +7°