Синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

16:54, 16 октября 2019
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Холоднее всего в декабре будет 24-25 числа: прогнозируется до -15 градусов.

Синоптик прогнозирует снежную зиму / Фото УНИАН
Синоптик прогнозирует снежную зиму / Фото УНИАН

Настоящая зима в Украине начнется только 12 декабря, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, в начале декабря ожидается минусовая температура, а уже с 4 числа в течение пяти дней будет плюсовая, передает "Апостроф".

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А вот с 12 декабря и до конца месяца будет исключительно минусовая температура. Столбики термометров покажут от -4 до -12 градусов.

Холоднее всего будет 24-25 числа, когда прогнозируется до -15 градусов.

"Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь морозный январь, а февраль будет сильнее, чем январь. Там будут морозы достигать до -18 ...- 20", - сказал Горбань.

Снег зимой будет идти практически постоянно. Больших периодов оттепели не прогнозируется.

Ранее Горбань прогнозировал, что ноябрь 2019 года будет очень холодным. Уже 7-8 ноября возможны сильные холодные дожди, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом.

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Теги: #погода#зима
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