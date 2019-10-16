Синоптики предупреждают украинцев о тумане

Видимость ухудшится до 200-500 м.

Синоптики предупреждают о тумане / Фото УНИАН

Утром 16 октября во многих регионах Украины ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 16 октября в центральных, южных, восточных, местами в северных областях и в Карпатском регионе туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября в Украине будет солнечно и тепло.