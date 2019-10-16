В Украине сегодня будет солнечно и тепло (карта)
На юге температура до +27°.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 октября в Украине будет солнечно и тепло.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +8°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +24°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +9°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 16 октября - Дионисия (Дениса) священномученика. Денис скатывает солнце вниз. Низкие темные облака предвещают холод, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода. Воробьи перелетают стайками с места на место - ждите ненастья. Если мыши копают норы на южную сторону - зима будет холодной.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +9°
- Днепр+18°... +9°
- Донецк+23°... +8°
- Житомир+23°... +8°
- Запорожье+21°... +10°
- Ивано-Франковск+22°... +4°
- Киев+21°... +8°
- Кировоград+19°... +6°
- Луганск+21°... +8°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+24°... +8°
- Николаев+23°... +8°
- Одесса+18°... +13°
- Полтава+21°... +11°
- Ровно+21°... +8°
- Симферополь+27°... +9°
- Сумы+21°... +9°
- Тернополь+21°... +5°
- Харьков+21°... +10°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+20°... +6°
- Черкассы+19°... +6°
- Чернигов+23°... +7°
- Черновцы+19°... +6°