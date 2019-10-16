В Украине сегодня будет солнечно и тепло (карта)

На юге температура до +27°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 16 октября в Украине будет солнечно и тепло.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +8°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +7°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +9°, днем до +22°.

Прогноз на 16 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 октября - Дионисия (Дениса) священномученика. Денис скатывает солнце вниз. Низкие темные облака предвещают холод, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода. Воробьи перелетают стайками с места на место - ждите ненастья. Если мыши копают норы на южную сторону - зима будет холодной.

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