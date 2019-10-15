В Калифорнии три человека стали жертвами природных пожаров
Спасатели эвакуировали жителей как минимум 23 тысяч домов.
По меньшей мере три человека стали жертвами природных пожаров в американском штате Калифорния.
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Спасатели эвакуировали жителей как минимум 23 тысяч домов. На территории штата действуют четыре центра помощи пострадавшим, передает Euronews со ссылкой на местные власти.
По последним данным пожарного управления Лос-Анджелеса, пожары уничтожили более 75 построек и почти две тысячи гектаров леса на территории штата.
Напомним, природные пожары в Боливии уничтожили 3,5 миллиона гектаров растительности.
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