В Калифорнии три человека стали жертвами природных пожаров

15:29, 15 октября 2019
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Спасатели эвакуировали жителей как минимум 23 тысяч домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере три человека стали жертвами природных пожаров в американском штате Калифорния. 

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Спасатели эвакуировали жителей как минимум 23 тысяч домов. На территории штата действуют четыре центра помощи пострадавшим, передает Euronews со ссылкой на местные власти.

По последним данным пожарного управления Лос-Анджелеса, пожары уничтожили более 75 построек и почти две тысячи гектаров леса на территории штата.

Напомним, природные пожары в Боливии уничтожили 3,5 миллиона гектаров растительности.

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Теги: #Калифорния#лесной пожар
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