В Калифорнии три человека стали жертвами природных пожаров

Спасатели эвакуировали жителей как минимум 23 тысяч домов.

Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере три человека стали жертвами природных пожаров в американском штате Калифорния.

Читайте также Дым от лесных пожаров окрасил небо в Индонезии в красный цвет (видео)

Спасатели эвакуировали жителей как минимум 23 тысяч домов. На территории штата действуют четыре центра помощи пострадавшим, передает Euronews со ссылкой на местные власти.

По последним данным пожарного управления Лос-Анджелеса, пожары уничтожили более 75 построек и почти две тысячи гектаров леса на территории штата.

Напомним, природные пожары в Боливии уничтожили 3,5 миллиона гектаров растительности.