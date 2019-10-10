Погода на завтра: в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Дожди ожидаются на юге и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 октября, в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +16°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +6°, днем до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +18°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +15°. В центре практически без осадков, температура ночью до +4°, днем до +16°.
Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: "Октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая".
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Погода в Украине
- Винница+17°... +8°
- Днепр+16°... +11°
- Донецк+17°... +7°
- Житомир+17°... +6°
- Запорожье+18°... +11°
- Ивано-Франковск+19°... +7°
- Киев+18°... +8°
- Кировоград+21°... +9°
- Луганск+18°... +7°
- Луцк+15°... +7°
- Львов+15°... +7°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+21°... +11°
- Полтава+16°... +10°
- Ровно+16°... +7°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+16°... +7°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+17°... +8°
- Херсон+19°... +11°
- Хмельницкий+18°... +7°
- Черкассы+19°... +9°
- Чернигов+16°... +6°
- Черновцы+20°... +9°