Погода на завтра: в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 10 октября 2019
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Дожди ожидаются на юге и востоке Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 11 октября, в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди.

Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +16°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +6°, днем до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +18°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +15°. В центре практически без осадков, температура ночью до +4°, днем до +16°.

Согласно народному прогнозу, 11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: "Октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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