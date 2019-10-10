В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 10 октября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.
В Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 4 км на юго-запад от населенного пункта Пассо в провинции Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 54,4 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, 25 сентября в провинции Малуку на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8.
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