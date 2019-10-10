В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

15:31, 10 октября 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 10 октября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 4 км на юго-запад от населенного пункта Пассо в провинции Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 54,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 25 сентября в провинции Малуку на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8.

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Теги: #землетрясение#Индонезия
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