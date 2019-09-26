На востоке Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение привело к незначительным повреждениям объектов инфраструктуры.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

25 сентября в провинции Малуку на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8.

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Эпицентр землетрясения располагался в 40 км к северо-востоку от Амбона - административного центра Малуку, очаг залегал на глубине 10 км. Позднее последовал афтершок магнитудой 5,6, передает Xinhua со ссылкой на Метеорологическое и геофизическое агентство страны.

Удар стихии привел к незначительным повреждениям объектов инфраструктуры.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 24 сентября в Пакистане, погиб 21 человек.