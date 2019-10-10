Супертайфун "Хагибис" приближается к Японии

14:25, 10 октября 2019
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Ожидается, что "Хагибис" дойдет до японского острова Хонсю 13 октября.

Иллюстративное фото / Strange sounds
Иллюстративное фото / Strange sounds

Супертайфун "Хагибис" движется в Филиппинском море в направлении Японии.

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Сейчас он движется в северо-западном направлении со скоростью 14,5 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США на Гуаме.

Ожидается, что "Хагибис", ослабев до тайфуна, достигнет японского острова Хонсю 13 октября.

Напомним, супертайфун "Хагибис" обрушился на Северные Марианские острова.

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Теги: #Япония#погода#тайфун
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