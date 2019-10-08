Супертайфун "Хагибис" обрушился на Марианские острова
На островах объявлено предупреждение о наводнениях.
Супертайфун "Хагибис" обрушился на Северные Марианские острова.
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Сейчас он удаляется от них на северо-запад со скоростью 26 км/ч. Скорость ветра оценивается в 258 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США на Гуаме.
В обитаемой южной части (острова Сайпан, Тиниан) Марианских островов продолжает действовать предупреждение о тайфуне, на островах Рота и на Гуаме - о тропическом шторме. Кроме того, на этих островах объявлено предупреждение о наводнениях.
Напомним, в Южной Корее жертвами тайфуна "Митаг" стали по меньшей мере 10 человек.
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