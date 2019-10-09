Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках
Местами ожидается до -5°.
В течение 9-10 октября во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки до 0-5°.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой), южных (кроме Одесской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый). Ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в среду, 9 октября, в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+14°... +7°
- Днепр+12°... +6°
- Донецк+12°... +4°
- Житомир+14°... +6°
- Запорожье+13°... +6°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+14°... +7°
- Кировоград+17°... +10°
- Луганск+11°... +5°
- Луцк+13°... +9°
- Львов+14°... +8°
- Николаев+16°... +10°
- Одесса+18°... +12°
- Полтава+13°... +8°
- Ровно+13°... +8°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+10°... +5°
- Тернополь+14°... +6°
- Харьков+11°... +7°
- Херсон+15°... +8°
- Хмельницкий+14°... +5°
- Черкассы+15°... +8°
- Чернигов+11°... +6°
- Черновцы+18°... +6°
Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+13 °
Влажность:78 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:07:13
Закат18:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей