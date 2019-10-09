Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках

09:52, 9 октября 2019
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Местами ожидается до -5°.

Украинцев предупреждают о заморозках / moldova24.net
Украинцев предупреждают о заморозках / moldova24.net

В течение 9-10 октября во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки до 0-5°.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой), южных (кроме Одесской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый). Ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в среду, 9 октября, в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#заморозки
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