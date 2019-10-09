В Украине сегодня немного потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 9 октября, в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +6°, днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +18°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +18°.
В северных областях ожидаются ливни. Температура ночью до +6°, днем до +13°. В центре практически без осадков, температура ночью до +6°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 9 октября - Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом - в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло - июнь будет дождливый и холодный. Лист в этот день падает с березы - на теплую осень; падает с осины - на холодную. Если на Иоанна Богослова выпадет снег, то зима не задержится.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +7°
- Днепр+12°... +7°
- Донецк+12°... +4°
- Житомир+14°... +6°
- Запорожье+13°... +7°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+14°... +7°
- Кировоград+17°... +10°
- Луганск+11°... +5°
- Луцк+14°... +9°
- Львов+15°... +8°
- Николаев+16°... +11°
- Одесса+18°... +12°
- Полтава+13°... +8°
- Ровно+15°... +8°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+10°... +5°
- Тернополь+14°... +5°
- Харьков+11°... +6°
- Херсон+15°... +8°
- Хмельницкий+14°... +5°
- Черкассы+15°... +7°
- Чернигов+11°... +6°
- Черновцы+18°... +6°