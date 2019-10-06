В Карпатах падает снег (фото)
Драгобрат, Захар Беркут, Тростян и Буковель уже засыпаны снегом.
В украинских Карпатах выпал снег.
Синоптики обещают сильные заморозки в УкраинеОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице Снег.инфо.
«В Карпатах выпал и продолжает падать снег. Драгобрат, Захар Беркут, Тростян и Буковель белый!» – отмечается в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, синоптики предупредили о заморозках в отдельных областях Украины.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... +1°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+12°... +2°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+12°... +3°
- Ивано-Франковск+9°... 0°
- Киев+9°... +3°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+16°... +5°
- Луцк+8°... -1°
- Львов+8°... -2°
- Николаев+14°... +6°
- Одесса+15°... +8°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+8°... -2°
- Симферополь+15°... +5°
- Сумы+8°... +2°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+14°... +5°
- Хмельницкий+8°... 0°
- Черкассы+12°... +4°
- Чернигов+8°... +1°
- Черновцы+8°... +2°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:74 %
Давление:761 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:49 %
Восход:07:10
Закат18:44
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей