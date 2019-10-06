В Карпатах падает снег (фото)

15:05, 6 октября 2019
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Драгобрат, Захар Беркут, Тростян и Буковель уже засыпаны снегом.

Украинские горы засыпает снегом / facebook.com/www.sneg.info
Украинские горы засыпает снегом / facebook.com/www.sneg.info

В украинских Карпатах выпал снег.

Синоптики обещают сильные заморозки в УкраинеОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице Снег.инфо.

«В Карпатах выпал и продолжает падать снег. Драгобрат, Захар Беркут, Тростян и Буковель белый!» – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, синоптики предупредили о заморозках в отдельных областях Украины.

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Теги: #погода#снег в Украине
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