Сильные дожди вызвали наводнения в Индии

10:49, 2 октября 2019
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Погибли более 100 человек.

Индию охватило наводнение / twitter.com/Siddhar18158209
Индию охватило наводнение / twitter.com/Siddhar18158209

Сильные дожди в северных индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар привели к наводнению.

В штате Монтана из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию (видео)

Жители наиболее пострадавших районов эвакуированы, передает Euronews со ссылкой на местные власти.

С рядом населенных пунктов прекращено железнодорожное и автомобильное сообщение. Закрыты учебные, медицинские и прочие госучреждения. Нарушено энергоснабжение. Под водой оказались тростниковые и рисовые поля.

Жертвами стихии стали свыше ста человек.

Напомним, тропический циклон "Хикаа" обрушился на Оман.

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Теги: #Индия#погода#наводнение
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