Сильные дожди вызвали наводнения в Индии
Погибли более 100 человек.
Сильные дожди в северных индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар привели к наводнению.
В штате Монтана из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию (видео)
Жители наиболее пострадавших районов эвакуированы, передает Euronews со ссылкой на местные власти.
С рядом населенных пунктов прекращено железнодорожное и автомобильное сообщение. Закрыты учебные, медицинские и прочие госучреждения. Нарушено энергоснабжение. Под водой оказались тростниковые и рисовые поля.
Жертвами стихии стали свыше ста человек.
Напомним, тропический циклон "Хикаа" обрушился на Оман.
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