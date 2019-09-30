Синоптик рассказала, где в Украине сегодня пройдут дожди

09:32, 30 сентября 2019
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В Киеве 30 сентября днем около +20 градусов, ветрено, вероятность дождя невелика.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Сегодня в некоторых западных и северных областях Украины пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook. 

"В пределах Украины 30 сентября ожидается +18... +24, а на юге до +25 градусов. Дожди вероятные на Западе и местами на севере, на остальной территории будет преобладать сухая погода", - рассказала Диденко.

Также она предупредила о сильном ветре. 

В Киеве 30 сентября днем около +20 градусов, ветрено, вероятность дождя невелика.

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Теги: #погода#дождь
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