Синоптик рассказала, где в Украине сегодня пройдут дожди

В Киеве 30 сентября днем около +20 градусов, ветрено, вероятность дождя невелика.

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Сегодня в некоторых западных и северных областях Украины пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"В пределах Украины 30 сентября ожидается +18... +24, а на юге до +25 градусов. Дожди вероятные на Западе и местами на севере, на остальной территории будет преобладать сухая погода", - рассказала Диденко.

Также она предупредила о сильном ветре.

В Киеве 30 сентября днем около +20 градусов, ветрено, вероятность дождя невелика.