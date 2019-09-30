Синоптик рассказала, где в Украине сегодня пройдут дожди
В Киеве 30 сентября днем около +20 градусов, ветрено, вероятность дождя невелика.
Сегодня в некоторых западных и северных областях Украины пройдут дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
"В пределах Украины 30 сентября ожидается +18... +24, а на юге до +25 градусов. Дожди вероятные на Западе и местами на севере, на остальной территории будет преобладать сухая погода", - рассказала Диденко.
Также она предупредила о сильном ветре.
В Киеве 30 сентября днем около +20 градусов, ветрено, вероятность дождя невелика.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+23°... +14°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+23°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +10°
- Киев+19°... +12°
- Кировоград+25°... +13°
- Луганск+22°... +12°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+23°... +16°
- Одесса+23°... +16°
- Полтава+22°... +13°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+24°... +16°
- Сумы+19°... +11°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+23°... +14°
- Херсон+24°... +15°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+23°... +12°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+25°... +13°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:84 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:07:04
Закат18:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей