Завтра в Украине потеплеет - синоптик
В течение дня температура воздуха составит +15...+20 градусов.
В пятницу, 27 сентября, в Украине ожидается потепление.
Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В течение дня температура воздуха составит +15...+20 градусов. На севере +12...+17 градусов.
Дожди завтра пройдут на западе и юге. В других регионах будет сухо.
В Киеве в пятницу ожидается около +15 градусов. Существенные дожди маловероятны.
Напомним, средняя температура воздуха в октябре в Украине будет близкой к средним многолетним значениям.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+18°... +7°
- Донецк+17°... +4°
- Житомир+16°... +10°
- Запорожье+18°... +6°
- Ивано-Франковск+20°... +10°
- Киев+14°... +10°
- Кировоград+16°... +8°
- Луганск+17°... +4°
- Луцк+18°... +11°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+19°... +13°
- Полтава+18°... +10°
- Ровно+17°... +10°
- Симферополь+20°... +9°
- Сумы+16°... +7°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+17°... +7°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+14°... +6°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+21°... +12°
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