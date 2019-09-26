Завтра в Украине потеплеет - синоптик

14:33, 26 сентября 2019
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В течение дня температура воздуха составит +15...+20 градусов.

Завтра в Украине потеплеет / УНИАН
Завтра в Украине потеплеет / УНИАН

В пятницу, 27 сентября, в Украине ожидается потепление.

Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В течение дня температура воздуха составит +15...+20 градусов. На севере +12...+17 градусов.

Дожди завтра пройдут на западе и юге. В других регионах будет сухо.

В Киеве в пятницу ожидается около +15 градусов. Существенные дожди маловероятны.

Напомним, средняя температура воздуха в октябре в Украине будет близкой к средним многолетним значениям.

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Теги: #погода#потепление
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