Завтра в Украине потеплеет - синоптик

В течение дня температура воздуха составит +15...+20 градусов.

Завтра в Украине потеплеет / УНИАН

В пятницу, 27 сентября, в Украине ожидается потепление.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В течение дня температура воздуха составит +15...+20 градусов. На севере +12...+17 градусов.

Дожди завтра пройдут на западе и юге. В других регионах будет сухо.

В Киеве в пятницу ожидается около +15 градусов. Существенные дожди маловероятны.

Напомним, средняя температура воздуха в октябре в Украине будет близкой к средним многолетним значениям.