Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на октябрь
Средняя месячная температура будет в пределах 7-12°.
Средняя температура воздуха в октябре в Украине будет близкой к средним многолетним значениям.
В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности
Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура предполагается 7-12°, в горных районах 6-7° тепла, что около средних многолетних значений.
Ожидается, что в октябре в Украине выпадет 32-65 мм осадков, в горных районах местами 75-100 мм, что также в пределах средних многолетних значений.
Напомним, в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°.
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