Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на октябрь

Средняя месячная температура будет в пределах 7-12°.

Иллюстрация / REUTERS

Средняя температура воздуха в октябре в Украине будет близкой к средним многолетним значениям.

Читайте также В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается 7-12°, в горных районах 6-7° тепла, что около средних многолетних значений.

Ожидается, что в октябре в Украине выпадет 32-65 мм осадков, в горных районах местами 75-100 мм, что также в пределах средних многолетних значений.

Напомним, в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°.