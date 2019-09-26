Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на октябрь

10:50, 26 сентября 2019
475
0

Средняя месячная температура будет в пределах 7-12°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Средняя температура воздуха в октябре в Украине будет близкой к средним многолетним значениям.

В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается 7-12°, в горных районах 6-7° тепла, что около средних многолетних значений.

Ожидается, что в октябре в Украине выпадет 32-65 мм осадков, в горных районах местами 75-100 мм, что также в пределах средних многолетних значений.

Напомним, в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на октябрь Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на октябрь
В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности
Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта) Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдут дожди (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +12° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +12°
В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности
Заморозки отступают: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра Заморозки отступают: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра
Дым от лесных пожаров окрасил небо в Индонезии в красный цвет (видео) Дым от лесных пожаров окрасил небо в Индонезии в красный цвет (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 15 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
64 %
749 мм
4.9 м/с
7 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять