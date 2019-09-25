Больше 20 человек погибли в результате землетрясения в Пакистане

10:51, 25 сентября 2019
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Более 320 человек получили ранения.

Последствия землетрясения в Пакистане / REUTERS
Последствия землетрясения в Пакистане / REUTERS

В результате землетрясения, которое произошло 24 сентября в Пакистане, погиб 21 человек.

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Более 320 человек получили ранения, передает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Наиболее пострадал Мирпур в подконтрольной Пакистану части Кашмира. 20 местных жителей погибли, более 300 человек получили ранения. В Джеламе в соседней провинции Пенджаб погибла одна женщина, ранены 20 человек.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в городе Джелам, расположенном в 119 км к юго-востоку от столицы страны Исламабада на стыке провинции Пенджаб и подконтрольной Пакистану части Кашмира.

Сильные толчки от землетрясения ощущались в северо-восточной части Пенджаба и в южной части подконтрольной Пакистану части Кашмира. Кроме того, толчки также были заметны в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны и в столице Исламабаде.

Напомним, во вторник, 24 сентября, у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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Теги: #землетрясение#Пакистан
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