У берегов Греции произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Греции произошло землетрясение / Сейсмограф / REUTERS

Во вторник, 24 сентября, у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 90 км на юго-восток от населенного пункта Макри-Ялос на острове Крит. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в среду, 11 сентября, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,5.