У берегов Греции произошло мощное землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 24 сентября, у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Пять человек погибли в результате землетрясений на Филиппинах
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 90 км на юго-восток от населенного пункта Макри-Ялос на острове Крит. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в среду, 11 сентября, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,5.
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