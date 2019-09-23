В Киеве завтра температура до +15°, без осадков

17:00, 23 сентября 2019
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В столице завтра будет прохладно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 сентября в Киеве без осадков, температура до +15°.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 18:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 сентября, в Украине без осадков, местами ночью похолодает до -1°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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