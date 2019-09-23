В Киеве завтра температура до +15°, без осадков
В столице завтра будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 сентября в Киеве без осадков, температура до +15°.
Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 18:54.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 сентября, в Украине без осадков, местами ночью похолодает до -1°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +7°
- Днепр+14°... +1°
- Донецк+12°... +1°
- Житомир+12°... +1°
- Запорожье+15°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +4°
- Киев+13°... 0°
- Кировоград+15°... +7°
- Луганск+13°... +1°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+20°... +3°
- Николаев+23°... +11°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+12°... +1°
- Ровно+13°... +3°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+12°... +1°
- Тернополь+20°... +4°
- Харьков+12°... -1°
- Херсон+24°... +10°
- Хмельницкий+17°... +7°
- Черкассы+13°... +4°
- Чернигов+12°... +1°
- Черновцы+21°... +6°
Виргиния, США
+ 25 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:62 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:06:58
Закат19:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
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