В Киеве завтра температура до +15°, без осадков

В столице завтра будет прохладно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 сентября в Киеве без осадков, температура до +15°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 18:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 сентября, в Украине без осадков, местами ночью похолодает до -1°.

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