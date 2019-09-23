В Киеве сегодня без осадков, температура до +13°

08:30, 23 сентября 2019
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В столице сегодня будет холодно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 сентября в Киеве без осадков, температура до +13°.

Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:40, а зайдет в 19:01.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 сентября, в Украине без осадков, температура до +24°.

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Теги: #Киев#погода
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