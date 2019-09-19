В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +14°.
В столице завтра будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 сентября, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +14°.
Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 5,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:38, а зайдет в 19:03.
Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Украине пройдут дожди, местами ночью похолодает до 0°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+15°... +4°
- Днепр+16°... +3°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+18°... +4°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+14°... +5°
- Кировоград+16°... +4°
- Луганск+15°... +5°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+21°... +6°
- Одесса+21°... +8°
- Полтава+16°... +5°
- Ровно+14°... +3°
- Симферополь+18°... +10°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+16°... +4°
- Чернигов+14°... +3°
- Черновцы+15°... +5°
Виргиния, США
+ 17 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:62 %
Давление:760 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:54
Закат19:11
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей