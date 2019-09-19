В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +14°.

В столице завтра будет холодно.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 сентября, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +14°.

Читайте также Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:38, а зайдет в 19:03.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Украине пройдут дожди, местами ночью похолодает до 0°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.