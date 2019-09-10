В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура днем до +27°

17:00, 10 сентября 2019
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Вечером в столице до +19°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 сентября, в Киеве без осадков, температура до +27°.

"Идеальный синоптический комфорт": появился прогноз погоды в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +19°. Ветер юго-восточный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:25, а зайдет в 19:24.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине сохранится теплая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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