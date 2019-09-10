В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура днем до +27°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 сентября, в Киеве без осадков, температура до +27°.
"Идеальный синоптический комфорт": появился прогноз погоды в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +19°. Ветер юго-восточный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:25, а зайдет в 19:24.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине сохранится теплая погода.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+26°... +10°
- Днепр+26°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+22°... +9°
- Киев+27°... +11°
- Кировоград+27°... +10°
- Луганск+27°... +10°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+26°... +11°
- Ровно+25°... +11°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+27°... +11°
- Тернополь+23°... +11°
- Харьков+27°... +12°
- Херсон+28°... +14°
- Хмельницкий+26°... +12°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+28°... +9°
- Черновцы+25°... +11°
Виргиния, США
+ 19 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:75 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:46
Закат19:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей