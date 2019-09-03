На смену жаре придут заморозки и дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень

По прогнозам синоптиков, после 15 сентября в Украине похолодает.

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Первые недели сентября в Украине будут теплыми, а после 15 сентября температура начнет медленно, но стабильно снижаться.

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Об этом "Сегодня" рассказала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометео НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова.

"К концу сентября резко похолодает, вплоть до заморозков", - сообщила она.

А вот народный синоптик Леонид Горбань уверен, что осень придет даже раньше 15 сентября, по его расчетам уже 11-13 числа задождит, и столбик термометра днем не поднимется выше 20 градусов, а ночью опустится ниже +5.

Народный синоптик рассказал, что в октябре погода в Украине будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах. Если на юге тепло сохранится и температура воздуха днем дойдет до +22, то на севере будет на 5-7 градусов холоднее. Месяц ожидается дождливым, по несколько дней подряд будет ненастье, перемежаемое днями с солнечной, но нежаркой погодой.

Мартазинова также обещает прохладный октябрь, хотя и с двумя периодами "золотой осени": 4-5 дней перед Покровом (14 октября) и 3-5 дней после 20 числа.

По прогнозу Горбаня, ноябрь будет холодным. Первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Напомним, погода в сентябре-2019 в Украине будет теплой и с умеренными осадками.