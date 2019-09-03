Ураган "Дориан" бушует на Багамах: погибли пять человек

10:44, 3 сентября 2019
168
0

Сейчас "Дориан" медленно удаляется от острова Большой Багама.

Последствия урагана "Дориан" / REUTERS
Последствия урагана "Дориан" / REUTERS

По предварительным данным, в результате удара урагана "Дориан" на Багамских островах погибли пять человек.

Мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамы и приближается к США (видео)

Понять масштаб ущерба, к которому привел ураган, пока не представляется возможным. Разрушено по меньшей мере 13 тысяч домов, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Пять человек погибли на островах Абако, многие жители пропали без вести. 

Сейчас "Дориан" медленно удаляется от острова Большой Багама. Ожидается, что ураган изменит направление и будет двигаться на север - вдоль Восточного побережья США.

Напомним, из-за приближения мощного урагана "Дориан" в США эвакуируют более миллиона человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#ураган#ураган Дориан
Читайте также
Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Ураган "Дориан" бушует на Багамах: погибли пять человек Ураган "Дориан" бушует на Багамах: погибли пять человек
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта) Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Ураган "Дориан" в США: первой жертвой стал 7-летний мальчик (фоторепортаж) Ураган "Дориан" в США: первой жертвой стал 7-летний мальчик (фоторепортаж)
Завтра в Украине будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Из-за приближения урагана "Дориан" в США эвакуируют более миллиона человек Из-за приближения урагана "Дориан" в США эвакуируют более миллиона человек
По всей Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности По всей Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
75 %
754 мм
2.0 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять