Ураган "Дориан" бушует на Багамах: погибли пять человек

Сейчас "Дориан" медленно удаляется от острова Большой Багама.

Последствия урагана "Дориан" / REUTERS

По предварительным данным, в результате удара урагана "Дориан" на Багамских островах погибли пять человек.

Читайте также Мощный ураган "Дориан" обрушился на Багамы и приближается к США (видео)

Понять масштаб ущерба, к которому привел ураган, пока не представляется возможным. Разрушено по меньшей мере 13 тысяч домов, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Пять человек погибли на островах Абако, многие жители пропали без вести.

Сейчас "Дориан" медленно удаляется от острова Большой Багама. Ожидается, что ураган изменит направление и будет двигаться на север - вдоль Восточного побережья США.

Напомним, из-за приближения мощного урагана "Дориан" в США эвакуируют более миллиона человек.