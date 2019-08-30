Погода на выходные: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

Местами температура поднимется выше +30°.

На выходных в Украине будет жарко / фото УНИАН

На выходных во всех регионах Украины будет жарко, осадки возможны в восточных областях.

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Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +29°. В воскресенье пройдет дождь, +16°...+28°.

Во Львове в субботу без осадков, ночью +15°, днем +29°. В воскресенье переменная облачность, +15°…+29°.

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +29°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +15°, днем +29°, без осадков.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +16°...+29°. В воскресенье до +29°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье +16°...+31°.

Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье +15°...+28°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 31 августа / УНИАН

Прогноз на 1 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +17°...+30°.

В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +14°...+29°. В воскресенье +14°...+31°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье температура до +27°, небольшая облачность.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье +13°...+27°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +23°. В воскресенье без осадков, ночью +7°, днем +24°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +12°, днем +29°. В воскресенье без осадков, ночью +13°, днем до +29°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура до +30°, пасмурно.

В Сваляве завтра без осадков, +29°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +14°…+29°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +17°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура до +32°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +27°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +16° …+28°.

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