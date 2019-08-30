Погода на выходные: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)
Местами температура поднимется выше +30°.
На выходных во всех регионах Украины будет жарко, осадки возможны в восточных областях.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +31° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +29°. В воскресенье пройдет дождь, +16°...+28°.
Во Львове в субботу без осадков, ночью +15°, днем +29°. В воскресенье переменная облачность, +15°…+29°.
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +29°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +15°, днем +29°, без осадков.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +16°...+29°. В воскресенье до +29°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье +16°...+31°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье +15°...+28°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +17°...+30°.
В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +14°...+29°. В воскресенье +14°...+31°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье температура до +27°, небольшая облачность.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье +13°...+27°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +23°. В воскресенье без осадков, ночью +7°, днем +24°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +12°, днем +29°. В воскресенье без осадков, ночью +13°, днем до +29°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура до +30°, пасмурно.
В Сваляве завтра без осадков, +29°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +14°…+29°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +17°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура до +32°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +27°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +16° …+28°.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +15°
- Днепр+26°... +14°
- Донецк+25°... +12°
- Житомир+29°... +15°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+32°... +15°
- Киев+27°... +15°
- Кировоград+26°... +9°
- Луганск+26°... +11°
- Луцк+31°... +17°
- Львов+28°... +16°
- Николаев+27°... +13°
- Одесса+29°... +14°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+27°... +12°
- Сумы+24°... +12°
- Тернополь+31°... +16°
- Харьков+26°... +14°
- Херсон+27°... +13°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+23°... +11°
- Чернигов+26°... +14°
- Черновцы+31°... +16°