Семь человек стали жертвами наводнений в Марокко
Местные власти и жители продолжают поиски пропавших без вести.
Семь человек погибли на юге Марокко в результате наводнений, вызванных проливными дождями.
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Местные власти и жители продолжают поиски пропавших без вести в районе Игхерн провинции Тарудан, передает Xinhua.
Марокканское метеорологическое управление прогнозирует сильные ливни 29 августа в ряде провинций на юге королевства.
Напомним, в Судане второй месяц продолжаются наводнения, вызванные проливными дождями.
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