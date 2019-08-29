Семь человек стали жертвами наводнений в Марокко

Местные власти и жители продолжают поиски пропавших без вести.

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Семь человек погибли на юге Марокко в результате наводнений, вызванных проливными дождями.

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Местные власти и жители продолжают поиски пропавших без вести в районе Игхерн провинции Тарудан, передает Xinhua.

Марокканское метеорологическое управление прогнозирует сильные ливни 29 августа в ряде провинций на юге королевства.

Напомним, в Судане второй месяц продолжаются наводнения, вызванные проливными дождями.