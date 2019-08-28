Судан пострадал от наводнений
Погибли больше 60 человек.
В Судане второй месяц продолжаются наводнения, вызванные проливными дождями.
В Тихом океане сформировался тропический шторм "Иво"
Жертвами непогоды стали по меньшей мере 62 человека, сообщает Euronews со ссылкой на министерство здравоохранения Судана.
Паводками затронуты 17 из 18 провинций страны. Затопленными оказались 35700 домовладений, две трети из которых полностью разрушились. В воде погибло 3636 голов крупного рогатого скота.
Больше всего пострадали провинции Белый Нил, Сеннар, Эль-Фашер, Вад-Рамли и Вад-эль-Махи, а также север Хартума. Разлившиеся реки затопили дороги и разрушили объекты инфраструктуры.
Напомним, Филиппины, Тайвань и Китай пострадали в результате мощного тропического шторма "Байлу".
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