Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 29 августа

На севере и востоке Украины завтра немного снизится температура.

В большинстве областей завтра будет тепло / galleryua.com, viktort

В четверг, 29 августа, на севере и востоке Украины ожидается небольшое похолодание, в других регионах сохранится теплая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Везде в Украине 29-го августа будет сухо и солнечно. Однако вот север и восток Украины почувствуют этот порыв более свежего воздуха - столбики термометров опустятся до +22...+26 градусов, а местами на Сумщине и Харьковщине даже и до +20 градусов", - пишет она.

В центральных областях ожидается +25...+28 градусов. На юге и западе Украины будет теплее, в течение дня +28...+32 градуса.

Дождей не будет.

В Киеве завтра немного посвежеет: ближайшей ночью +14...+17 градусов, завтра днем +23...+25 градуса.

На выходных температура воздуха повысится опять до жары практически по всей Украине. А первый дождь ожидается лишь 7 сентября.

Напомним, 28 августа в Украине без осадков, температура до +31°.