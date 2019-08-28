Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 29 августа
На севере и востоке Украины завтра немного снизится температура.
В четверг, 29 августа, на севере и востоке Украины ожидается небольшое похолодание, в других регионах сохранится теплая погода.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Везде в Украине 29-го августа будет сухо и солнечно. Однако вот север и восток Украины почувствуют этот порыв более свежего воздуха - столбики термометров опустятся до +22...+26 градусов, а местами на Сумщине и Харьковщине даже и до +20 градусов", - пишет она.
В центральных областях ожидается +25...+28 градусов. На юге и западе Украины будет теплее, в течение дня +28...+32 градуса.
Дождей не будет.
В Киеве завтра немного посвежеет: ближайшей ночью +14...+17 градусов, завтра днем +23...+25 градуса.
На выходных температура воздуха повысится опять до жары практически по всей Украине. А первый дождь ожидается лишь 7 сентября.
Напомним, 28 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
Погода в Украине
- Винница+29°... +14°
- Днепр+29°... +13°
- Донецк+26°... +9°
- Житомир+28°... +13°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+27°... +13°
- Кировоград+28°... +13°
- Луганск+26°... +8°
- Луцк+30°... +16°
- Львов+31°... +17°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+32°... +18°
- Полтава+26°... +11°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+25°... +8°
- Тернополь+31°... +14°
- Харьков+26°... +10°
- Херсон+31°... +18°
- Хмельницкий+30°... +16°
- Черкассы+28°... +13°
- Чернигов+27°... +11°
- Черновцы+31°... +15°