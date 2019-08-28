Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет жарко и без осадков (карта)
Местами температура до +31°.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +16°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +31°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +10°, днем до +26°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Озимь сей за три дня до Успения и три дня после Успения. Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +14°
- Днепр+29°... +13°
- Донецк+26°... +9°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+32°... +12°
- Киев+26°... +13°
- Кировоград+28°... +13°
- Луганск+26°... +8°
- Луцк+30°... +16°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+32°... +19°
- Полтава+26°... +11°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+24°... +8°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+25°... +10°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+30°... +16°
- Черкассы+27°... +13°
- Чернигов+26°... +10°
- Черновцы+31°... +15°