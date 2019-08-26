Прогноз погоды на сегодня: в Украину вернулась летняя жара

09:21, 26 августа 2019
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В Киеве – без осадков, воздух прогреется до 26-28 градусов.

В Украину вернулась летняя жара / Иллюстрация REUTERS
В Украину вернулась летняя жара / Иллюстрация REUTERS

26 августа в большинстве областей Украины будет жарко, с переменчивой облачностью. На западе местами возможны дожди.

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В южных областях температура днем достигнет отметки в 31-33 градуса. В центре и на востоке страны – 26 28 градусов, без осадков.

На западе преимущественно 25-29 градусов. В Закарпатской и Ивано-Франковской области возможны грозовые дожди.

В Киеве – без осадков, воздух прогреется до 26-28 градусов.

Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Нежина на Черниговщине в конце лета неожиданно расцвела белая сирень.

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Теги: #погода#погода в Киеве
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