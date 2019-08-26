Прогноз погоды на сегодня: в Украину вернулась летняя жара
В Киеве – без осадков, воздух прогреется до 26-28 градусов.
26 августа в большинстве областей Украины будет жарко, с переменчивой облачностью. На западе местами возможны дожди.
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В южных областях температура днем достигнет отметки в 31-33 градуса. В центре и на востоке страны – 26 28 градусов, без осадков.
На западе преимущественно 25-29 градусов. В Закарпатской и Ивано-Франковской области возможны грозовые дожди.
В Киеве – без осадков, воздух прогреется до 26-28 градусов.
Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Нежина на Черниговщине в конце лета неожиданно расцвела белая сирень.
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