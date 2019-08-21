Жара, заморозки и первый снег: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью

Похолодает в Украине в октябре.

Сентябрь в Украине будет теплым / УНИАН

Сентябрь в Украине ожидается относительно теплым, похолодает ближе к началу отопительного сезона в пятнадцатых числах октября. А вот ноябрь будет холодным.

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В сентябре температура воздуха достигнет в некоторые дни +24...+26 градусов, но будет неустойчивой. Об этом "Вестям" рассказала доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова.

На юге Украины до 10 сентября ожидается +24°. Потом столбики термометров опустятся до +21°, а с 14-22 сентября снова +24...+26 градусов. С 22 сентября опять понижение до +19...+21°. Дожди можно ожидать 11-14, 18-19 и 28-29 сентября, сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

"На севере сентябрь будет намного холоднее. С 9 сентября уже +18...+21°, потом - до 19 сентября - немного потеплеет. И вновь температурные колебания: несколько дней в пределах +17....+19 градусов, затем опять подъем, и с 25-30 сентября очередное понижение температуры до +13...+17 градусов", - добавил он.

По прогнозу Горбаня, октябрь в этом году выдастся контрастным. На юге до 9 октября температура будет +22 градуса, потом опустится до +15...+17°, затем четыре дня ожидается +19...+21°. А с 20 октября и до конца месяца в южных регионах +7...+10 градусов.

В северных областях будет холоднее на два-пять градусов. А вот в ноябре о теплых днях можно и не мечтать. Температура воздуха будет постепенно снижаться, придут морозы, выпадет первый снег.

Напомним, в четверг, 22 августа, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер. На юге, востоке и в центре сохранится жаркая погода.